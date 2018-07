Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Suada Karkouki - 14.07.2018

ACCIDENT MATINAL ÎN CAPITALĂ

Iar in urma unui accident produs in aceasta dimineata in centrul capitalei o masina s-a intors cu rotile in sus. Din fericire nimeni nu a avut de suferit.

SE CAUTĂ BUCĂTARI ÎN GRĂDINIȚE

Criza de bucatari in gradinitele din Chisinau. 11 institutii prescolare ar putea sa se inchida pentru ca nu are cine le pregati mancare copiilor.

FRANȚA ÎN SĂRBĂTOARE

O parada impresionanta a avut loc la Paris, de Ziua Nationala a Frantei. Mii de militari, sute de vehicule, cai, avioane si elicoptere au fost admirate de multimea adunata pe Champs-Elysee.