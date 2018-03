Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Suada Karkouki - 18.03.2018

NORDUL ESTE SUB ZĂPADĂ

Cea mai grava situatie este in nordul tarii unde stratul de zapada a depasit 20 de centimetri. Mai multe masini au ramas blocate in nameti sau au ajuns in santurile de pe marginea drumului.

ION CEBAN SE VA BATE PENTRU CHIŞINĂU

Ion Ceban este candidatul socialistilor la sefia capitalei. Acesta a fost desemnat la Consiliul Republican al PSRM, unde a participat si presedintele Igor Dodon.

VOT PENTRU KREMLIN

Rusii isi aleg astazi presedintele. La Chisinau s-a votat la Centrul de Stiinta si Cultura Rusa, unde s-au format cozi. Si cele 24 de sectii deschise in stanga Nistrului, au fost luate cu asalt.