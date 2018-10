Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Tatiana Nastas - 14.10.2018

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE

Cu mult fast, bucate alese si muzica de fanfara, democratii au dat astazi start lucrarilor de constructie a Arenei Chisinau. Edificiul ar urma sa fie gata peste un an.

TERORIZAȚI DE CÂINI

Locuitorii unei strazi din sectorul Botanica al capitalei se plang ca de mai bine de 15 ani sunt terorizati de zecile de caini, adapostiti in curtea unei vecine.

TRAGEDIE ÎN TURCIA

Cel putin 19 persoane au murit, iar 11 au fost ranite in urma unui cumplit accident produs in Turcia in aceasta dimineata.