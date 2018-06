Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Tatiana Nastas - 17.06.2018

IMPACT DEVASTATOR

Sase oameni au ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de gardul de beton al unei case din Dumbrava.

ÎNJUNGHIAT DUPĂ O CEARTĂ

Iar la Glodeni, un barbat a fost gasit injunghiat mortal in locuinta unor prieteni. Politia are un suspect.

LUAȚI PE SUS DE UN TAXI

Un taxi a intrat in plin intr-un grup de suporteri veniti la Cupa Mondiala, in centrul Moscovei. Opt persoane au fost ranite, iar soferul, care ar fi adormit la volan, se afla in arest.