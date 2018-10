Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Tatiana Nastas - 27.10.2018

SCOS CU FORȚA DIN MAŞINĂ

Un sofer a fost scos cu forta din masina de cativa agenti de patrulare dupa ce a refuzat sa le prezinte actele. Intreaga scena a fost filmata cu telefonul mobil.

SCHIMBĂM ORA

Trecem la ora de iarna, asa ca sa nu uitati sa dati ceasurile cu o ora inapoi in aceasta noapte.

ASCUND ACCIDENTUL?

In timp ce vicepresedintele PD, neaga ca duminica trecuta, doua microbuze cu pasageri s-ar fi ciocnit in drum spre mitingul democratilor, o femeie din Comrat confirma asta si spune ca mama sa a fost ranita in urma impactului.