Stirile Pro TV de la ora 22:00 cu Speranta State - 12.07.2017

SUSPECTAȚI CĂ AU LUAT MITĂ

4 angajati de la Situatii Exceptionale au fost retinuti, fiind suspectati ca ar fi luat mita pentru a inchide ochii la nerespectarea normelor antiincendiare.

CHIRINCIUC EVITĂ PRESA

Afost amanata astazi sedinta de judecata in dosarul lui Iurie Chirinciuc. Fostul ministru al Transporturilor a evitat sa spuna daca si-a recunoscut vina, cum spun procurorii.

PLAHOTNIUC VS DODON

Aflat in vizita la Minsk, Igor Dodon a spus ca vrea ca Moldova sa se apropie mai mult de Moscova, in timp ce Vlad Plahotniuc la New York s-a plans ca rusii sunt si asa prea aproape.