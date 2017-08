Stirile Pro TV de la ora 22:00 cu Speranta State - 22.08.2017

A SCĂPAT CU O AMENDĂ

Fostul viceministru al economiei, Valeriu Triboi, va plati o amenda si nu va putea ocupa functii publice timp de 5 ani. Este sentinta dictata de judecatorii de la Buiucani.

PAVEL FILIP, DISCUȚII CU DIASPORA

Pavel Filip le-a spus astazi copiilor din diaspora ca in Moldova se va trai mai bine in 10 ani. Premierul a raspuns astfel la intrebarile acestora despre revenirea in tara.

TAPIOLA, DESPRE ASISTENȚA FINANCIARĂ

Intre timp, seful delegatiei Uniunii Europene la Chisinau afirma ca nu este clar deocamdata cand anume vor veni in tara cele 100 de milioane de euro promise de Bruxelles, conditionate de reforme.