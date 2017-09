Stirile Pro TV de la ora 22:30 cu Speranta State - 27.09.2017

REȚINUT PE AEROPORT

Presedintele raionului Dubasari a fost retinut aseara pe Aeroportul Chisinau, in timp ce se intorcea de la odihna din Turcia si este banuit de abuz in serviciu.

FILIP FACE PE PRIMARUL

In timp ce Dorin Chirtoaca a fost astazi pe in fata judecatorilor, la Guvern premierul a incercat s-o faca pe primarul, cerand ordine in parcul central.

PRIORITĂȚI EUROPENE

Noul sef al delegatiei Uniunii Europene si-a anuntat astazi prioritatile, intre care independenta justitiei, statul de drept si libertatea presei.