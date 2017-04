Stirile Pro TV de la ora 22:30 cu Speranta State - 04.04.2017

BENZINĂ MAI SCUMPĂ

De maine benzina se scumpeste, iar motorina se ieftineste. ANRE a stabilit noile preturi plafon pentru urmatoarele 2 saptamani.

REFORMA (IN)JUSTIȚIEI?

Justitia din tara noastra este puternic influentata de politic, iar judecatorii sunt supusi presiunilor daca inndraznesc sa critice puterea, se arata intr-un raport al Freedom House.

IN CĂUTAREA MESERIEI POTRIVITE



2 mii de locuri de munca in 40 de firme, companii sau institutii. Este oferta unui targ de joburi deschis astazi in capitala.