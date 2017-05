Stirile Pro TV de la ora 22:30 cu Speranta State - 05.05.2017

ŞEDINȚĂ CU PROTESTE

Aprobarea celor doua proiecte s-a lasat cu proteste. Mai multe partide extraparlamentare au pichetat Legislativul.

PINCEVSCHI A PLECAT, CHIRINCIUC A RĂMAS

Ministrul Transporturilor Iurie Chirinciuc, suspectat de spalare de bani ramane in izolator, iar milionarul Alexandru Pincevschi, cercetat in dosarul parcarilor cu plata merge in arest la domiciliu.

AMBUTEIAJE DIN CAUZA VIZITELOR

Vizita printului Albert al doilea de Monaco si cea a premierului turc au generat ambuteiaje astazi in capitala.