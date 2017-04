Stirile Pro TV de la ora 22:30 cu Speranta State - 14.04.2017

ROTARU, DUPĂ GRATII PENTRU 30 DE ZILE

Fostul presedinte al raionului Criuleni, care a vrut sa sara ieri de la balcon inainte sa fie retinut, a primit 30 de zile de arest. Vitalie Rotaru se simte rau, afirma avocatul sau.

DODON, POZE LA BIŞKEK

Igor Dodon se lauda ca a obtinut la Biskek statutul de tara-observator pentru Moldova in cadrul Uniunii Euroasiatice. Asta in timp ce autoritatile afirma ca acest lucru nu are nicio valoare.

DEPUTAȚII NU POT FI DEMIŞI

Votul uninominal a fost astazi din nou subiect de dezbatere. Curtea Constitutionala sustine ca demiterea deputatilor de cetateni, asa cum propun democratii, este neconstitutionala.