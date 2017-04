Stirile Pro TV de la ora 22:30 cu Speranta State - 31.03.2017

SUNTEM MAI PUȚINI

In Moldova locuiesc in jur de trei milioane de oameni, mai putini decat in 2004. Datele recensamantului au fost publicate astazi, la 3 ani de la realizare si au fost criticate de liberali.

AUDIERI ÎN PARLAMENT

Astazi au avut loc dezbateri privind sistemul uninominal. Mai multe ONG-uri au cerut de la democrati sa renunte la proiect.

AU DESCOPERIT TREI MAŞINI FURATE

Un BMW, un Mercedes si o Toyota Land Cruiser furate au fost sechestrate in urma unei operatiuni a politistilor de la noi si din Germania.