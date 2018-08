Stirile Pro TV de la ora 22:30 cu Suada Karkouki - 01.08.2018

ÎN FAȚA JUDECĂTORILOR

Cinci din cele sapte persoane retinute in dosarul Tomograf au fost plasate in arest preventiv in izolator. Inca una va sta in arest la domiciliu, iar medicul care si-a recunoscut vina e cercetat in libertate.





PLOAIA A PROVOCAT PAGUBE

Ploaia torentiala de ieri a distrus culturi agricole si drumuri din Cahul si Glodeni, iar la Straseni vantul puternic a smuls acoperisul unui bloc locativ.