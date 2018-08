Stirile Pro TV de la ora 22:30 cu Suada Karkouki - 03.08.2018

ACCIDENT GRAV LÂNGĂ REZINA

Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs noaptea trecuta pe soseaua Rezina-Orhei. Trei se aflau intr-o masina condusa de un sofer beat, care a intrat pe constrasens.

SCENE ŞOCANTE

Scene socante au fost surprinse in scara unui bloc. Doi adolescenti, o fata si un baiat, au fost filmati, in timp ce ar fi fost sub influenta unor substante narcotice. Ce spune politia, vedeti la stiri.

INAUGURARE CU FAST LA UNGHENI

La Ungheni a fost inaugurat astazi drumul de ocolire a orasului. Soseaua de aproape 8 kilometri a fost construita in mare parte dintr-un grant al Uniunii Europene.