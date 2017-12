Stirile Pro TV de la ora 22:30 cu Suada Karkouki - 08.12.2017

ACCIDENTE ÎN APROPIERE DE COJUŞNA

Haos in aceasta dimineata pe soseaua Chisinau-Straseni in apropiere de satul Cojusna, unde mai multe masini au derapat de pe soseaua, iar altele s-au intors cu rotile in sus. Soferii au dat vina pe ghetus.

OFICIUL NATO, INAUGURAT LA CHIŞINĂU

La Chisinau a fost deschis oficiul NATO. Nemultumiti socialistii au organizat o actiune de protest.

AU MURIT DOUĂ PERSONALITĂȚI NOTORII

Conducatorul asamblului Joc Vladimir Curbet si primul presedinte al Parlamentului, Alexandru Mosanu au decedat.