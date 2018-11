Stirile Pro TV de la ora 22:30 cu Suada Karkouki - 13.11.2018

REFERENDUM ÎN ZIUA PARLAMENTARELOR?



Vlad Plahotniuc propune ca in ziua alegerilor parlamentare sa fie organizat un referendum la care oamenii sa fie intrebati daca vor mai putini deputati in legislativ.





EURODEPUTAȚII SUNT SCEPTICI



Un proiect de rezolutie a Parlamentului European cere, in mod repetat, ca raportul Kroll 2 in cazul furtului miliardului sa fie facut public integral si acuza Moldova ca inregistreaza regrese in privinta standardelor democratice.