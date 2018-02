VINE, VINE... GERUL 4

Ultimele zile de iarna vin cu ger ascutit. Vom avea si pana la minus 18 grade in termometre, anunta meteorologii.

TREI ANI LA DISTANȚĂ

Mihail Saakasvili are interdictie de a intra pe teritoriul ucrainean in urmatorii trei ani. El spune, insa, ca oricum va reveni acasa, in Ucraina.