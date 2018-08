BANI CU NEMILUITA ÎN GRĂDINIȚE

In fiecare an in gradinitele din capitala se colecteaza 175 de milioane de lei din banii parintilor, arata un studiu realizat de Institutul pentru Politici si Reforme Europene.





AGLOMERAȚIE LA VAMA ALBIȚA

Aglomeratie mare la vama Albita. Politia de frontiera recomanda soferilor sa aleaga alte puncte vamale.