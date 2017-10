A CAZUT DE LA ETAJUL SASE

Internat la Sfanta Treime din capitala, un barbat s-a stins in aceasta dimineata, dupa ce a cazut in gol de la etajul 6 al spitalului.

MAIA SANDU AUDIATĂ LA PROCURATURĂ

In termen de 30 de zile procuratura va decide daca deschide dosar pe numele lui Vlad Plahotniuc in urma denuntului depus de Maia Sandu. Liderul PAS a fost audiata astazi in calitatea de martor.