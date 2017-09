Stirile Pro TV de weekend cu Sorina Obreja - 03.09.2017

LA MULȚI ANI, PRO TV

1. PRO TV a ajuns la varsta majoratului. Sunt 18 ani in care am crescut, am invatat si am ajuns in pragul propriului viitor. Ne amintim de ei, la stiri.

PETRECERE CU SCANDAL

2. O cumetrie la un restaurant din capitala s-a incheiat cu scandal. Cativa petrecareti, ametiti de alcool s-ar fi luat la harta cu un grup de tineri, aflati prin preajma.





EXPLOZIE LA O CASĂ DIN FĂLEŞTI

3. O explozie puternica a facut una cu pamantul o casa din Falesti. O fetita de 4 ani prinsa sub daramaturi a murit, iar bunica ei se afla in stare grava la spital.

VINE TOAMNA!

4. Vara nu mai zaboveste. De maine vremea se raceste. Temperaturile vor scadea in medie cu 10 grade si va ploua.