Stirile Pro TV de weekend cu Tatiana Nastas - 05.08.2017

AU FUGIT LA PISCINE

A mai trecut peste o zi de foc, cu temperaturi de 51 de grade in plin soare. In cautare de umbra si racoare locuitorii capitalei s-au refugiat la piscine, in parcuri si paduri.

S-AU ÎNTALNIT LA TEHERAN

Presedintele Igor Dodon le cere rusilor sa nu pedepseasca Moldova pentru decizia de a-l declara pe Dimitri Rogozin persona non-grata. Dodon s-a intalnit astazi cu Rogozin la Teheran.

CIOCLEA VREA LEI DIN PLASTIC

Dupa leii din metal, urmeaza cei din plastic. Guvernatul BNM vrea sa schimbe materialul din care sunt facuti, dar si designul.