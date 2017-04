Stirile Pro TV de weekend cu Tatiana Nastas - 08.04.2017

17 SUSPECȚI ŞI 200 000 $

1. Doua persoane ar fi comandat asasinatul lui Vlad Plahotniuc, au anuntat astazi fortele de ordine de la Chisinau. Oamenii legii spun ca 17 persoane au fost retinute in Moldova si in Ucraina. Urmau sa fie platite cu 200 de mii de dolari.

CONSECINȚELE PLOILOR

2. Doi arbori s-au prabusit in capitala in urma rafalelor puternice, avariind trei masini. In raionul Hancesti, au fost inundate trei gospodarii.

MARŞUL AUTOMOBILELOR

3. Zeci de soferi au iesit astazi la protest fata de proiectul parcarilor cu plata si preturile mari la carburanti. Au stat initial sub podul de la Telecentru, apoi au marsaluit pe strazi.

FĂRĂ CETĂȚENIE, DIN NOU

4. Curtea de Apel l-a lasat din nou pe Traian Basescu fara cetatenia moldoveneasca pe durata procesului de judecata.