Stirile Pro TV de weekend cu Tatiana Nastas - 08.10.2017

BMW RĂSTURNAT LA ORHEI

Un BMW a fost facut praf, dupa ce s-a rasturnat intr-un sat din Orhei. Politia spune ca a gasit masina, nu si soferul, care a fugit cu tot cu numerele de inmatriculare.

CUTREMUR IN VRANCEA

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Rihter s-a produs in ceasta dimineata in muntii Vrancea. Seismul a fost resimtit foarte slab si la noi in tara.

PROTESTE DE ZIUA LUI PUTIN

Ziua lui Vladmir Putin a fost marcata cu ample proteste in zeci de orase din Rusia. Astfel, oamenii si-au manifestat nemultumirea fata de politicile liderului rus.