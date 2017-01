Stirile Pro TV de weekend cu Tatiana Nastas - 01.01.2017

CRIMĂ ÎN PRIMA ZI DIN AN

O crima a avut loc in prima zi din an in satul Oliscani din Soldanesti. O femeie 47 de ani a fost ucisa in bataie de catre concubinul sau dupa care a fost injughiata

ACCIDENT MATINAL ÎN CAPITALĂ

Doua adolescente de 16 si 17 ani au ajuns astazi dimineata la spital dupa ce BMW-ul in care se aflau a facut zob trei masini parcate pe o strada din capitala. Fetele ar fi fost in stare de ebrietate.

Fara un concert in Piata Marii Adunari Nationale, mai multi locuitori ai capitalei au mers la Orhei si la Balti unde revelionul a fost sarbatorit cu mare fast.