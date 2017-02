Stirile Pro TV de weekend cu Tatiana Nastas - 12.02.2017

SOLIDARI CU VECINII

In semn de solidaritate cu romanii, cateva zeci de oameni au manifestat astazi in centrul capitalei. Si la Bucuresti in aceasta seara are loc o manifestatie de amploare.

NU-I CRUCEA, ESTE CRUCEA



Vizita lui Igor Dodon in Iran s-a lasat cu incidente. La un eveniment la care a fost prezent, de pe stema drapelului Moldovei au lipsit mai multe simboluri, care ulterior au reaparut.

MARATONUL DRAGOSTEI

Un maraton al dragostei a fost organizat astazi la Chisinau. 14 ciclisti au pedalat pe un traseu sub forma de inima.