Stirile Pro TV de weekend cu Tatiana Nastas - 15.10.2017

“PIANISTUL VEŞNIC” DIN SCUARUL EUROPEI

Dupa cea de pe strada pietonala, o noua sculptura, de aceasta data din fier forjat a aparut in centrul orasului. Pianistul vesnic va canta in Scuarul Europei.

AU CHEFUIT PÂNĂ TÂRZIU

Locuitorii capitalei au sarbatorit Hramul Chisinaului pana tarziu in noapte. Petrecaretii au incins hore si au chefuit pe cinste. In acest an au fost si focuri de artificii.

ADRENALINĂ PE DOUĂ ROȚI

A fost galagie astazi la Hancesti. Motociclisti din 10 tari s-au intrecut la sarituri senzationale la Campionatul International de Motocross.