Stirile Pro TV de weekend cu Tatiana Nastas - 18.11.2018

AU PLANTAT POMII LOR

In parcurile din centrul capitalei a fost galagie astazi. Acolo au fost saditi circa 180 de copaci. Fiecare si-a ales pomul si locul unde a vrut sa-l planteze.

CHIŞINĂUL, ÎN CRIZĂ DE MĂTURĂTORI

Cei de la Spatii Verzi se plang insa ca nu reusesc sa stranga frunzele care cad acum de pe copacii existenti, deoarece au ramas fara maturatori.

NINSOAREA I-A LUAT PRIN SURPRINDERE

Peste 300 de accidente rutiere au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in orasul rus Vladivostok din cauza primei ninsori puternice din acest an.