Stirile Pro TV de weekend cu Tatiana Nastas - 23.04.2017

A TRECUT RISCUL DE INUNDAȚII?

Pericol de inundatii pe raul Bac nu mai exista, afirma ministrul mediului. In tara, 200 de localitati stau a patra zi fara curent.

PAŞTELE BLAJINILOR, ALTFEL

Un altfel de Pastele Blajinilor a fost in acest an. La cimitirul Sfantul Lazar a fost lume, doar ca mai putina, iar in satele pe unde a trecut furtuna de zapada, oamenii s-au limitat la slujba de pomenire.

TIR RĂSTURNAT

Soseaua Chisinau-Leuseni a fost blocata astazi pentru ceva timp, dupa un accident rutier. Un tir s-a ciocnit cu un alt vehicul si a ajuns in sant.