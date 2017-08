Stirile Pro TV de weekend cu Tatiana Nastas - 26.08.2017

ALTFEL DE SEMAFOARE

Mai multa culoare in 5 intersectii de pe bulevardul Stefan cel Mare inainte de ziua Independentei. Pilonii semafoarelelor au fost iluminati cu led-uri.

ULTIMELE PREGĂTIRI

Tot in ajun Ziua Independentei, scena a fost deja instalata, iar artistii au facut ultimele repetitii. Ce se va intampla maine in centrul Chisinaului, va spunem in jurnal.

DICTARE PENTRU FIECARE

Si pentru ca vine o alta sarbatoare, Ziua Limbii Romane, la facultatea de litere a avut loc o dictare publica. Participanti au fost multi, iar proba nu foarte grea.