Stirile Pro TV de weekend cu Tatiana Nastas - 30.04.2017

INCENDIU LA SOROCA



1. O casa de la Soroca in care locuiau trei familii a fost cuprinsa de flacari aseara. Incendiul ar fi pornit de la un garaj.

ALERGAT ŞI CICLISM



2. O tura de alergat si pedalat s-a dat astazi in capitala. In premiera in tara noastra a fost organizata o competitie de Duathlon.

CINE ŞI CE VA VOTA?



3. Sistemul electoral oricum va modificat, cred democratii si socialistii care au inregistrat in Parlament proiectele cu votul uninominal si respectiv cel mixt.

CIMIŞLIA A ÎNFLORIT

4. Cele mai alese si mirositoare flori au inundat astazi centrul orasului Cimislia, unde a avut loc Parada Florilor.