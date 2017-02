2 februarie - Ziua Statalitatii si inca un drapel istoric - cel rosu cu cap de bou. Cu aceste initiative continua sirul reformelor lui Dodon - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: "Data de 2 februarie sa fie inclusa in lista sarbatorilor RM, sa fie declarata sarbatoare oficiala. Cunoastem ca tara Moldovei practic in acest an vom sarbatori 6500 data de 2 1365 este data cand este in premiera este recunoscuta data."

Prin urmare, Igor Dodon propune ca pe data de 2 februarie sa marcam ziua statalitatii Tarii Moldovei si sa fie sarbatoare nationala. Nu a fost singura propunere a lui Dodon.

Igor DODON, PRESEDINTE: “Sa avem drapel istoric rosu... cu cap de bou..”

Un drapel rosu cu capul lui Dodon ar trebui sa avem, a scris imediat pe facebook liderul PL, Mihai Ghimpu. Un comentariu a avut si premierul.

Pavel FILIP, PREMIER: "Noi vrem sa otimizam sarbaotrile. "

Igor Dodon sustine ca ideile sale se vor transforma in curand in initiative legislative. De cand a devenit sef de stat, Igor Dodon a schimbat pe site-ul presedintiei limba romana in moldoveneasca si a scos drapelul Uniunii Europene de pe cladirea resedintei de stat a presedintelui.

Astazi Igor Dodon a decorat cu ordinul Bogdan Intemeietorul cinci personalitati. Este vorba despre conducatorul artistic al ansamblului Joc, Vladimir Curbet, fostul deputat comunist, Eva Gudumac, scriitorul Mihai Viorel, Valentin Beniuc, profesor universitar, dar si pe fostul guvernator al Bancii Nationale Leonid Talmaci.

Igor DODON, PRESEDINTE: "Toti ati facut ceva pentru aceasta tara..."