A fost publicata sentinta in cazul fostului ministru al Transporturilor, Iurie Chirinciuc, condamnat la un 1 si 4 luni de inchisoare cu suspendare

Pe site-ul judecatoriei a fost publicata sentinta motivata in dosarul fostului ministru al Transporturilor, Iurie Chirinciuc. In documentul publicat se spune ca: “[...] inculpatii recunosc in totalitate săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu, nu doresc administrarea de noi probe şi solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.“

Totodata instanta isi motiveaza decizia de a-l condamna pe fostul minitru al Transporturilor la inchisoare cu suspendare, precizand: “Luind in vedere personalităţile inculpaţilor, care nu prezintă primejdie pentru societate, circumstanţele atenuante ale vinovăţiei lor şi anume acordarea ajutorului la descoperirea infracţiunii comise, căinţa în cele comise, faptul că anterior nu au fost atraşi la careva răspundere, că XXXXXX I.G. are la întreţinere un copil minor. [...] lipsa circumstanţelor agravante ale vinovăţiei, instanţa consideră posibilă corectarea şi reeducarea inculpaţilor fără izolarea lor de societate.“

Iurie Chirinciuc este condamnat ca ar fi facut presiuni asupra unei companii, care repara soseaua de centura a Chisinaului, sa cedeze jumatate din lucrari unui alte firme, dar si jumatate din bani. De asemenea el este banuit ca ar fi dat indicatii sa fie reparat din banii publici un drum la Ungheni, unde este o companie afiliata lui.