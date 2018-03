Motivul pentru care liberalii au parasit sedinta Parlamentului: "Nu mai venim pana nu se produce unirea". Adio - le-au spus democratii - VIDEO

Mihai GHIMPU, DEPUTAT PL: “PL solicita sa oferiti sala aceasta PL-ului sa organizam noi o sedinta. E corect, noi avem programul nostru. Sala apartine tuturor deputatilor. Vom face aceasta sedinta cu deputatii nostri.”

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT RM: “Cat tine de sala plenului, decizia e a biroului permanent si propunerea nu poate fi supusa votului.“

Mihai GHIMPU, DEPUTAT PL: “Candu sfideaza drepturile fractiunilor. Noi parasim fractiunea si nu venim la sedinta pana nu se produce unirea cu romania.”

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT RM: “Eu ma conduc dupa lege.”

Vladimir VORONIN, DEPUTAT PCRM: “Pacat ca o plecat Ghimpu.”

Marian LUPU, DEPUTAT PD: “Ei se retrag pana nu se face unirea. Asa cum unirea nu se va face niciodata, sa intelgem ca colegii ne-au parasit pentru totdeauna. “

Mihai GHIMPU, DEPUTAT PL: “Domnul Lupu, cu viziunea lui departe nu o sa ajunga.”

Se intampla, dupa ce saptamana trecuta, tot liberalii, au cerut organizarea unei sedinte speciale in parlament, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, initiativa respinsa si atunci.

Mihai GHIMPU, DEPUTAT PL: “O sa ne gandim sa organizam sedinta in alta cladire. Am incercat acolo unde s-a votat unirea in AMTAP – si acolo nu se poate.”

In timp ce liberalii cauta un loc unde sa marcheze evenimentul de acum un secol, presedintele, Igor Dodon, cere sa fie pedepsiti penal cei care au semnat declaratii simbolice de unire cu Romania. Duminica aceasta, unionistii vor sa organizeze un eveniment pe care il numesc Marea Adunare Centenara in centrul Chisinaului. Seful statului crede ca acest eveniment ar putea avea un caracter violent si le cere profesorilor si parintilor sa nu permita elevilor sa participe.

Mai mult, Dodon are de gand sa creeze un Front National din care sa faca parte moldovenii care vor sa aprere statalitatea. La 27 martie 1918 Sfatul Tarii a votat unirea Basarabiei cu Romania care a precedat Marea Unire de la intai decembrie. Documentul a fost ulterior anulat la 28 iunie 1940, cand Rusia a anexat din nou Basarabia, in baza actului Ribbentrop-Molotov.