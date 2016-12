Alege-ti presedintele la PRO TV. De astazi, Lorena Bogza ii va lua la intrebari pe toti candidatii, astfel incat la 30 octombrie sa poti alege corect - VIDEO

Lorena BOGZA ”Asa cum ne-am obisnuit telescpectatorii, vom organiza dezbateri electorale si in aceasta campanie, pentru ca toata lumea sa stie cine candideaza si sa-i cunoasca pe cei care candideaza, in asa fel incat sa putem face alegerea corecta. Sper sa o putem face„

Rand pe rand, fiecare candidat va avea ocazia sa participe la dezbaterile electorale de la PRO TV. Fiecare va avea parte de timp egal si tratament echidistant.

Lorena BOGZA ”Deja am tras la sorti in aceasta saptamana ordinea in care vor veni candidatii, aici nu se poate interveni.”

Dezbaterile electorale se vor desfasura de luni pana vineri, la ora 18.00. Astazi, cei luati la intrebari vor fi candidatii cotati cu cele mai mari sanse in sondaje. Este vorba despre socialistul Igor Dodon, liderul PAS, Maia Sandu si democratul Marian Lupu.