Igor Dodon: "Andrei eu inteleg ce simti acum. Maia Sandu e o Chirtoaca in fusta"

Igor Dodon, candidat PSRM: "Am protestat impreuna cu tot poporul, cu majoritatea dintre voi, suntem impotriva acestei guvernari. Pe parcursul ultimilor ani am dormit in piata, noi am portestat si avem de ce protesta in continuare pentru ca situatia din tara ne arata foarte clar ca un milion de oameni sunt la limita saraciei, batranii sunt pe drumuri, copii fara parinti, raman cu buneii, miliardele furate din sistemul bancar si multe alte fara de legi.

"Cu Andrei Nastase am prostestat impreuna, am mers pe frig, l-am avertizat ca o sa faci jocul oligarhilor, ce ai facut Andrei?! Te-ai retras?

Acum a inteles si el ce greseala a facut. Acum este clar ca Plahotniuc s-a inteles cu americanii sa o sustina pe Maia Sandu. L-au scos pe Lupu ca sa o sustina Maia, nu e clar? Maia Sandu stia ca nu o sa fie penalizata pentru pozele cu liderii europeni. Maia Sandu este o Chirtoaca in fusta.

Oligarhii si sponsorii externi considera ca o sa le reuseasca. Nimic nu o sa va reuseasca."