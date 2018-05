Andrei Nastase, dupa anuntarea primelor rezultate preliminare: "Am demonstrat ca se poate", Maia Sandu: "Am obtinut o prima victorie"

Andrei NASTASE, CANDIDAT PPDA: "Stimati prieteni, am demonstrat ca se poate. Lupta pentru schimbare continua. Am reusit sa dejucam un scenariu pus de cei de la guvernare. As vrea sa le multumesc celor care astazi s-au prezentat la vot, indiferent de optiunea lor politica. As vrea sa aduc sincere multumiri celor care m-au sustinut.

Fara aportul lor acest rezultat era practic imposibil. Multumesc Maiei Sandu, colegilor nostri de la PLDM, partidului PPEM, cei care ne-au fost aproape si ne-au ajutat sa luptam pentru interesele oamenilor. Incepand de maine ne vom relua activitatile astfel incat in turul 2 sa oferit mai multa incredere oamenilor, sa-i determinam sa iasa intr-un numar mai mare la vot. Va multumesc mult."

Maia SANDU, LIDER PAS: "Va multumesc pentru mobilizare si pentru increderea acordata. Le multumesc frumos sustinatorilor PAS. Impreuna suntem mai multi si mai puternici. Puterea poporului s-a dovedit a fi cea mai mare. Dumneavoastra astazi ati castigat impotriva minciunii, nedreptatii si dezbinarii. Am obtinut o prima victorie.

Este meritul dumneavoastra ca Andrei Nastase a ajuns in turul 2 . Astazi noi ne-am recapatat sansa de a incepe o schimabre autentica in Chisinau si apoi in intreaga tara. In acest al doilea tur noi avem o responsabilitate in fata copiilor nostri. Va multumesc si va indemn pe 3 iunie sa iesim la vot si sa dam un vot hotarator pentru democratie."