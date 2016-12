Asa cum de la o campanie de informare la una electorala nu este decat un singur pas, candidatii au folosit toate mijloacele ca sa-i convinga pe oameni ca anume ei le merita votul... adica - semnatura - VIDEO

Candidatul socialistilor, care anterior se promova folosind imaginea presedintelui rus, nu a putut folosi si de data asta fotografiile lui Vladimir Putin. Legislatia moldoveneasca nu mai permite astfel de publicitate, asa ca Igor Dodon s-a descurcat cum a putut. Si-a pus sperantele in divinitate, asa ca si-a facut cateva poze cu patriarhul Kirill al Moscovei. Laudandu-se ca nu si-a afisat fata pe panouri, exact in perioada asta el a reusit sa apara pe coperta unei reviste, dar si sa lanseze filmulete despre propria-i persoana.

Ca si acum 5 ani, in campania pentru locale, cand Igor Dodon a pierdut in fata lui Dorin Chirtoaca, liberalii au gasit un raspuns pentru sloganul socialistilor. Moldova are viitor, spune Dodon. ”In Romania”, adauga Mihai Ghimpu.

Andrei Nastase este, la randul sau, eroul principal al unui spot realizat de Platforma DA.



Nastase incearca sa convinga alegatorii aratand ca este principalul adversar al democratului Vlad Plahotniuc.

Democratii, care in campania de acum doi ani vorbeau despre pericolul extremismului, au ales un mesaj total diferit. Marian Lupu colinda tara cu un autobuz parca infasurat in drapelul Moldovei si cel al Uniunii Europene, promitand integrare europeana. Si panourile democratilor arata la fel, desi billboardurile lor de acum doi ani optau pentru ”parteneriat strategic cu Rusia.”

Cu aceeasi idee pro-europeana isi face loc in electorala si fostul premier Iurie Leanca. Acesta a mers insa mai departe decat democratii – a afisat pe internet poze alaturi de oficiali europeni, si a amintit tuturor ca a contribuit la eliminarea regimului de vize cu UE.

Maia Sandu, care a spus ca nu are bani pentru panouri, se promoveaza pe internet. Ea foloseste bannere cu un joc de cuvinte, care contine numele sau: ”MAIAvem o sansa”. Pe jocuri de cuvinte a mizat, probabil, si independentul Artur Croitor, care si-a colorat spotul anti-guvernare in limba rusa cu expresii imprumutate din romana.

Ca in mai toate campaniile, liberalii isi amintesc de Unire. ”O limba vorbim, o natiune suntem, o tara sa fim” se poate citi pe panourile acestora, semnate Mihai Ghimpu. In spoturi, liderul PL este elogiat cu patima de subalternii sai.

Vitalia Pavlicenco, Ana Gutu si Roman Mihaes de asemenea promit unire, dar n-au cheltuit bani pentru panouri si filmulete. Aproape la fel de modesta e si campania celui mai longeviv prim-ministru din istoria Moldovei, Vasile Tarlev. Mesajul electoral al acestuia - “premierul revine” - pare imprumutat de la Serafim Urecheanu, care anul trecut, la locale, ne spunea ca ”Gospodarul se intoarce”.





Vasile TARLEV, CANDIDAT DESEMNAT INDEPENDENT ”cu ideea au venit colegii. Perioada in care am fost prim-ministru a fost cea mai buna. N-am copiat pe nimeni.”

Medicul Ina Popenco, sustinut de partidul lui Ilan Shor, promite medicina gratuita, iar pastorul baptist, Valeriu Ghiletchi, invoca ajutorul divin in campanie.

Mai pragmatic, Dumitru Ciubasenco, mizeaza pe imaginea celui care il promoveaza in alegeri – numele Renato Usatii ar putea figura in dreptul numelui sau in buletinul de vot. Vadim Branzan se bazeaza pe experienta sa de gestionare a fondurilor de investitii de milioane de dolari, iar Silvia Radu sustine ca va fi un presedinte apolitic.

Maia Laguta se vrea un altfel de candidat, in timp ce ce Mihai Corj, Ion Dron, Ilie Rotaru, Mihail Garbuz, Anatol Plugaru si Geta Savitchi nu si-au anuntat inca prioritatile. Campania electorala – si, implicit, perioada in care se pot promova candidatii la functia de presedinte - incepe oficial pe 30 septembrie. Totusi, ceea ce am vazut pana acum pe strazi si la televizor a fost perfect legal – candidatii au numit panourile si spoturile campanii de informare sau de colectare a semnaturilor si au continuat linistiti sa convinga alegatorii sa-i aleaga.