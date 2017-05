Au fost proteste in fata Parlamentului. Oamenii au cerut deputatilor sa renunte la votul mixt. "Arde c*ru" - lozincile care au rasunat in timpul manifestatiilor - VIDEO

Mixt sau uninominal, un asemenea sistem de vot ar fi de folos doar autorilor, adica democratilor si socialistilor, au spus protestatarii. Oamenii au scandat lozinci, unele dintre ele, inedite.

Astfel, protestatarii au facut aluzie la o expresie dintr-o presupusa discutie telefonica care ar fi avut loc intre Renato Usatii si Vlad Plahotniuc. Oameni din diferite raioane ale tarii au venit la protest. Unii au ajuns cu greu la Chisinau.

“Au fost blocate la Ocnita. Amm venit cu Moscova-Chisinau.“

Ziarul de Garda scria azi ca mai multe microbuze au fost oprite in drum spre Chisinau de inspectorii ANTA si INP, care au efectuat controale. Si daca in fata Parlamentului, alaturi de protestatari, au fost mobilzati cateva zeci de politisti, in spatele cladirii legilativului erau sute.

Oamenii legii au fost adusi cu microbuze si autobuze si din alte localitati, cel putin asta reiese din imaginile suprinse de noi. Din cauza protestului o parte din bulevardul Stefan cel Mare a fost inchisa pentru circulatie, iar transportul public a fost redirectionat pe strazile adiacente.

Printre protestatari, au fost sustinatori ai mai multor partide politice de opozitie, intre care PAS, PLDM, formatiunea lui Renato Usatii si Platforma DA. Liderii nu au tinut discursuri, spunand ca au venit in calitate de simpli cetateni.

In schimb, in fata protestatarilor au iesit mai multi activisti. Aceasta tanara, stabilita in Spania, a devenit cunoscuta pe retelele de socializare pentru scrisoarea adresata liderului PD.

Potrivit organizatorilor la proteste ar fi fost 4 mii de oameni. Politia nu anuntat o cifra. Acestia spn ca vor organiza o manifestatie de amploare si duminica viitoare. Anterior Presedintele Parlamentului a declarat ca opozitia protesteaza impotriva vointei poporului, care ar vrea sa aleaga direct deputatii.