Au transformat Moldova intr-un rai al camatarilor cu bani murdari - Report.md

Societatea civila a aflat post factum si atentioneaza ca prin acest amendament Moldova a fost transformata de catre actuala guvernare intr-un mecanism de legalizare a mijloacelor financiare de origine frauduloasa – un avertisment important având in vedere ca, in 2014, din sistemul bancar moldovenesc a fost furat, cu acordul tacit al autoritatilor, 1 miliard de dolari. Banii sunt cautati acum de detectivii de la compania americana „Kroll”.

Moldovenii vor restitui inclusiv dobânda camatarilor

Urmare a acestei modificari legislative, contribuabilii - cetatenii moldoveni cu acte in regula - sunt pusi de catre propriii guvernanti in situatia sa-i intoarca strainului camatar (deja cu cetatenie moldoveneasca) intreaga suma şi dobânda in cel mult 5 ani. „Vorbim de o forma de camatarie pusa la cale de un grup de cetateni, care detin resurse financiare şi care, prin persoane interpuse (carora li se ofera cetatenie, adica protectie din partea autoritatilor Republicii Moldova) doresc sa stoarca in continuare bani curati şi legalizati din bugetul Moldovei”, atentioneaza Transparency International - Moldova.

CITESTE MAI DEPARTE PE REPORT.MD