Baltiul si Orheiul au ramas fara primari de cateva luni. Usatai si Sor isi conduc orasele pe retelele de socializare sau prin intermediari - VIDEO

Cancelaria de Stat a contestat acum 2 saptamani decizia prin care primarul de Balti l-a numit pe viceprimarul Igor Saramet interimar la primarie.

Octavian MAHU, ŞEF OT BĂLȚI AL CANCELARIEI DE STAT: ”Legea spune ca mandatul primarului inceteaza daca 4 luni nu si-a exercitat atributiile. Iata el deja de 4 luni nu e in tara.”

Igor ŞARAMET, VICEPRIMAR BĂLȚI: ”Sunt niste acuzatii politice. Noi suntem la legatura in fiecare zi.”

Actualul viceprimar sustine ca Octavian Mahu, care a fost si el viceprimar la Balti din partea comunistilor ar fi exercitat, in aceleasi conditii interimatul in 2011, cand primar devenise comunistul Vasile Panciuc.

Igor ŞARAMET, VICEPRIMAR BĂLȚI: ”Atunci era ok, dar acum nu.”

Octavian MAHU, ŞEF OT BĂLȚI AL CANCELARIEI DE STAT: ”Atunci era alta situatia. Panciuc a ales sa fie deputat si a plecat in parlament”.

Renato Usatii este in continuare dat in cautare internationala, iar judecatoria Centru a emis mandat de arest pe numele sau in dosarul tentativei de omor asupra bancherului Gherman Gorbuntov. Acesta a plecat anul trecut la Moscova, unde se afla si acum. Intre timp, si orheienii nu si-au mai vazut de mult primarul, cercetat pentru escrocherie in arest la domiciliu.

"Nu este, pacat ca nu este”„ar trebui sa fie, dar oricum e bine.”

Oamenii spun ca nici nu prea le pasa de unde ia primarul lor bani pentru toate cate s-au facut in oras.

”Si altii au furat, da el macar a furat si a facut pentru noi.”

Speranta STATE, REPORTER PRO TV: ”Sunt mai mult de 7 luni de cand Ilan Sor nu a mai calcat pragul primariei din Orhei. El a fost retinut in iunie si de atunci conduce orasul mai mult pe facebook sau prin purtatorul sau de cuvant. Uneori, ii mai ia locul si sotia sa, interpreta Jasmin, asa cum s-a intamplat, de exemplu, de hram.”

Viceprimarul orasului spune ca vorbeste des cu avocatii omului de afaceri.

Viorel DANDARA, VICEPRIMAR ORHEI: ”Cand tata nu-i acasa asta nu inseamna ca joaca soarecii pe masa, dar si mama lucreaza, si copiii is imbracati si hraniti.”

Nu am putut sa aflam de la Cancelaria de Stat de ce in cazul primarului de Orhei nu a fost contestata in judecata decizia prin care interimatul este asigurat de viceprimari. Atat Renato Usatii, cat si Ilan Shor, comunica mai des pe retelele de socializare.