Au depus flori la monumente, au impartit distinctii, au facut promisiuni si chiar au mers prin sate. Cum a fost sarbatorita Ziua Independentei de catre politicienii si demnitarii de la noi - VIDEO

Desi adesea se inteapa reciproc in spatiul public, Igor Dodon a depus flori impreuna cu democratii Pavel Filip si Andrian Candu. Dupa depunerile de flori, doar Pavel Filip a mers in Piata Marii Adunari Nationale, unde a tinut un discurs.

Pavel FILIP, PREMIER: “De 8 ani de zile cu succese si rateuri mergem consecvent pe calea integrarii europene. Avem toata deschiderea si sprijinul partenerilor occidentali si numai un rau poate nega ca avem si multe schimbari pozitive.”

In acest timp, Igor Dodon impartea distinctii la resedinta de stat. A decorat in total 10 persoane, inclusiv pe fostul premier, dar si ambasador al Republicii Moldova in Rusia. Dumitru Braghis a primit Ordinul Republicii, la fel ca si Victor Gaiciuc, fost ministru al apararii in perioada comunista.

Dodon le-a dat Ordinul de Onoare unui reprezentant al Dumei ruse pentru promovarea ideii de integrare a Republicii Moldova in uniunea Euroasiatica, dar si unui jurnalist si politolog din Germania.

Invinuindu-l de tradare de patrie, cei de PAS au anuntat astazi ca vor depune o plangere la procuratura impotriva lui Igor Dodon, pentru actiuni de subminare a statului.Tot distinctii a impartit si Andrian Candu.

Pentru prima data, parlamentul a decis sa decoreze cateva persoane cu Medalia Democratiei, oferita inclusiv compozitorului Eugen Doga si presedintelui primului parlament Alexandru Mosanu.

In fata parlamentului, in acest timp, aveau loc proteste. Cateva zeci de pensionari au venit sa-si arate nemultmumirea fata de pensiile mici. La manifestatie a fost si liderul Platformei Da, Andrei Nastase.

Nicolae ROZLOVAN, PRESEDINTELE UNIUNII PENSIONARILOR: “Mie mi-a venit mai mult pe gaz decat am eu pensia.”

Lidia NEAMTU, PENSIONARA: “- Cand ati mancat ultima oara o bucata de salam? - Nu, nu am mancat din 90. Mananc intamplator la o masa de pomenire sau ma mai duc la o biserica si se fac acolo pomene.”

Seful legislativului sustine ca vor veni si zile mai bune.

Adrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Tot ce inseamna reforma pensiei sa aduca rezultate in asa fel incat sa fie si majorate pensiile si sa ajunga la acel nivel cu mult peste nivelul minim de existenta.”

Departe de capitala, Maia Sandu a ales sa sarbatoreasca Ziua Independentei in satul Branza, Cahul, localitatea in care ea a luat cele mai multe voturi la prezidentiale. Peste 95 de procente au votat-o aici.

Maia SANDU, LIDER PAS: “Acest sat a votat intr-un numar enorm pentru democratie, pentru stat de drept, pentru procurori cinstiti.”

Absent de la maifestatiile oficiale de astazi a fost liderul democrat. Dupa ce ieri s-a filmat pe un flyboard, Vlad Plahotniuc s-a limitat astazi la un mesaj pe facebook, in care a scris ca Ziua Independentei este despre curaj, libertate si unitate. Nici Mihai Ghimpu nu a fost la depunerile de flori, ci doar membrii partidului sau. Prin Independenta spre Marea Unire, a scris liberalul pe facebook.