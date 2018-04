Ca si socialistul Ion Ceban, astazi candidatul PUN la sefia capitalei si-a lansat programul electoral. Constantin Codereanu si-a citit promisiunile in Scuarul Europei. Basescu: "Vom avea grija de toti" - VIDEO

”Constructia a cel putin 20 de parcari supraterane si subterane, reabilitarea complexului memorial Cimitirul Eroilor.”

Cu zeci de simpatizanti in spate, care fluturau drapelul partidului, cat si cel al Romaniei, Constantin Codreanu a promis sa aiba grija de capitala. Unionist declarat, acesta afirma ca nu va neglija minoritatile etnice, ci va fi primarul tuturor. La eveniment a fost prezent fostul sef de stat al Romaniei, dar si primar de Bucuresti - Traian Basescu, acum presedinte de onoare al Partidului Unitatii Nationale.

Traian BASESCU, PRESEDINTE DE ONOARE PUN: ”Vom avea grija si de Ghimpu si de domnul primar Chirtoaca, vom avea grija de toti, pentru ca un primar este primar pentru toti, exclus sa fie numai pentru unionisti.”

Codreanu spune ca principalul contracadidat al sau este socialistul Ion Ceban si regreta ca nu poate ajunge la un numitor comun cu celelalte formatiuni unioniste.

Constantin CODREANU, CANDIDAT DESEMNAT PUN: “Regret faptul ca primii care m-au atacat au fost cei de la care asteptam colaborare. Spuneam mai devreme ca am vrea un singur candidat, noi unionistii.”

Desi lupta pentru un mandat de un an, deputatul roman, nascut in Republica Moldova, spune ca se vrea primar de cursa lunga, asa ca programul sau se refera la cinci ani de activitate. Inca necunoscut la noi, Codreanu afirma ca nu isi bate el capul de banii ce urmeaza sa fie cheltuiti in campanie, in cazul in care va fi inscris.

Constantin CODREANU, CANDIDAT DESEMNAT PUN: "Prefer sa deleg aceste ocupatii cu gestioanrea campaniei, catre coelgii care se vor ocupa. - E o viespe sau albina? - E o buburuza, ok. ...si prefer sa las pe cei care se ocupa cu partea tehnica sa gestioneze.”

Pana acum alte cinci partide si-au desemnat candidatii la sefia capitalei. PPDA va merge in cursa electorala cu Andrei Nastase, PL cu Valeriu Munteanu, Partidul Sor cu Reghina Apostolova, partidul Democratia Acasa cu Vasile Costiuc, iar formatiunea Casa Noastra Moldova cu Alexandr Rosco. Toti cei din urma au fost deja inregistrati si pot incepe agitatia electorala.