Cand doi isi dau demisia, al treilea se bucura. PD a anuntat ca apreciaza faptul ca Dorin Chirtoaca si Renato Usatii au coborat din fotoliile de primari - VIDEO

Vitalie GAMURARI, PURTATORUL DE CUVANT AL PARTIDULUI DEMOCRAT: “Chiar daca cu intarziere au fost depuse aceste demisii, am apreciat aceste gesturi din partea celor doi primari, din simplul motiv ca am vorbit nu o data, ca, cu regret, in ambele municipii, pe parcursul ultimelor ani, activitatea a fost implicata în mai multe lucruri care nu sunt benefice pentru ele. Apreciem posibilitatea ca locuitorii celor doua municipii, vor avea posibilitatea sa-si aleaga un primar care sa-si exercite functia asa cum trebuie.”

Gamurari sustine ca liderul democratilor, Vlad Plahotniuc vrea o analiza a situatiei din ambele municipii.

Vitalie GAMURARI, PURTATORUL DE CUVANT AL PARTIDULUI DEMOCRAT: “Chisinau si Balti, pentru a veni timp de o saptamana cu o analiza a starii de lucru, care sunt asteptarile locuitorilor celor doua municipii, care sunt viziunile si care sunt momentele neplacute cu care s-au confruntat locuitorii pe parcursul ultimilor ani.”

Dorin Chirtoaca si Renato Usatii nu au reactionat deocamdata.In cazul in care in capitala vor fi organizate alegeri locale noi, Partidul Democrat nu exclude ca ar putea sa o sustina pe Silvia Radu daca aceasta va candida.

Vitalie GAMURARI, PURTATORUL DE CUVANT AL PARTIDULUI DEMOCRAT: “Nu pot nega, dar nici nu pot afirma daca va fi Silvia Radu”.

Saptamana trecuta, Dorin Chirtoaca a decis sa se retraga din functia de primar de Chisinau dupa ce timp de mai bine de jumatate de an a fost suspendat din cauza dosarelor penale in care este cercetat. El a declarat ca a facut-o din cauza presiunilor la care este supus, dar si pentru ca nu ar vrea ca PD-ul sa controleze orasul prin Silvia Radu.

Cu o saptamana inainte ca Dorin Chirtoaca sa-si paraseasca fotoliul de primar, Renato Usatii, aflat la Moscova, si-a anuntat demisia din functia de primar al Baltiului. Si el a invocat presiuni si a dat toata vina pe democrati.