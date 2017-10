Candu il ia peste picior pe Dodon, care a anuntat ca Moldova va prelua presedintia CSI in anii urmatori: "Vrabia malai viseaza"

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Nu vad cum promisiunile in ghilimele facute de Dodon ne-ar incurca, decat uneori ne retine in promulgarea legilor. Noi toti suntem insa in asteptarea deciziei CC legate de ministrul Apararii, iar in rest, cu declaratiile pe care le face Dodon noi ne-am deprins deja, stiti vorba aia "vrabia malai viseaza". Cu siguranta, in urmatorii ani, lupta pentru presedintie va fi una dura, insa, nu trebuie sa uitam ca lupta politica e lupta politica, dar ceea ce am promis oamenilor este mult mai important, decat sa facem declaratii, cat de nastrusnice nu ar fi ele, precum le face Dodon.





Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Actele legislative sunt pro-Republica Moldova."





Ieri, Igor Dodon a scris pe pagina sa de facebook ca vrea ca Moldova sa aiba presedintia CSI in anii urmatori. Seful statului a spus ca va depune toate eforturile pentru obtinerea acestui statut si ca ii pare rau ca asta nu s-a intamplat deja. Declaratiile au fost facute dupa ce presedintele tarii noastre a participat ieri la sedinta consiliului sefilor de state al CSI.