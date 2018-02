Cat ne vor costa milioanele turcilor oferite pentru reparatia presedintiei? Se intreaba unii deputati, care spun ca la baza finantarii ar sta niste favoruri pe care Dodon le-ar fi promis turcilor - VIDEO

Vadim PISTRINCIUC, DEPUTAT PLDM: “Mi se pare straniu, cu tot respectul fata de poporul turc mi se pare stranie aceasta metoda de finantare si inca cu atata fast si inaugurare. Nu este exclus pot fi si dedesubturi.”

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: “Nu poti sa dai un ban de doar de dragul datului./Cine stie ce isi doreste Turcia la noi in republica.”

Inna SUPAC, DEPUTAT PCRM: ”Este nimic altceva decat un “pozor” national, o rusine nationala cand noi cerem bani de la alt stat ca sa fie reparata o institutie prezidentiala.”

Suspiciunile ar disparea numai daca Igor Dodon ar prezenta clar suma cheltuita de guvernul turc si ar da cartile pe fata in privinta acordului dintre cele doua state, cred deputatii.

Dumitru DIACOV, DEPUTAT PD: “Procedura de alocare a banilor era bine sa fie mai clara pentru toti consumatorii, pentru presa si atunci cred ca nu erau intebari.”

Valeriu GHILETCHI, DEPUTAT GPPE: “Presa sau opinia publica ar putea pune presiune pe domnul presedinte ca sa ne ofere aceste informatii sau structuri de drept. Dar un deputat nu are voie, conform Constitutiei sa adreseze intrebari presedintelui tarii.”

Socialistii sar in apararea sefului statului, afirmand ca banii sunt curati, iar gestul turcilor poate fi considerat unul de… caritate.

Vlad BATRINCEA, DEPUTAT PSRM: “A fost un gest prietenesc din partea presedintelui Erdogan dupa acea intalnire care a avut loc cu Dodon. Asa ca a fost un gest frumos nu neaparat ca cineva sa conditioneze aceste lucruri.”

Ieri, presedintele Parlamentului, Andrian Candu spunea ca nu vede o problema ca turcii sa investeasca in reparatia presedentiei, atata timp cat Moldova nu isi permite acest lucru. Primele trei etaje ale edificului au fost distruse in urma protestelor din 7 aprilie, 2009. Anterior, autoritatile au anuntat ca vor sa faca reparatie in toata cladirea.