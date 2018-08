Ce a facut liderul PPDA, Andrei Nastase, de ziua lui - VIDEO

Supriza a fost organizata la miezul noptii de colegii de partid. Acestia au mers in fata primariei si au proiectat mesajul de felicitare pe fatada cladirii. Andrei Nastase, insa, se afla in Germania alaturi de familia sa. Acesta a postat un filmulet pe facebook.

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: “Este prima oara in cei trei ani din care ii are fata mea in care o duc dimineata asta la gradinita. Este cel mai frumos cadou pe care mi l-am facut in cei 43 de ani e ziua mea.“

Andrei Nastase a iesit a iesit invingator in turul doi al alegerilor pentru primaria Chisinaului la 3 iunie, acumuland 52,57% din sufragii. Pe 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase deoarece acesta ar fi facut un live pe facebook in care a indemnat oamenii sa iasa la vot. Decizia a fost mentinuta de Curtea de Apel si Curtea Suprema de Justitie. Astfel, primarul ales a ramas fara mandat.