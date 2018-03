Ce partide ar accede in parlament daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare si care sunt cei mai populari politicieni din tara noastra. Datele sondajului IRI - VIDEO

Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cu ce partid intentionati sa votati?

Partidul Socialistilor – 36%, Partidul Actiune si Solidaritate – 20%, Partidul Democrat – 8%, Partidul Comunistilor – 4%, Platforma DA – 4%, Partidul Popular European – 2%, Partidul Nostru – 2%, Partidul Liberal – 2%, Partidul Popular Socialist – 1%, Partidul Unitatii Nationale – 1%, Alte partide - 1%, Nu as vota nici un partid - 2%, Nu stiu/ nu raspund - 17%.

Potrivit studiului, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate pentru partidul socialistilor ar vota 36 la suta din respondenti. Partidul Actiune si Solidaritate ar obtine 20 la suta, iar PD 8 la suta. Partidul Comunistillor, Platforma DA, PL si alte partide nu ar trece pragul electoral. Peste 17 la suta din respondenti spun ca nu stiu cu cine ar vota.

Datele sondajului mai arata ca presedintele Igor Dodon si lidera PAS, Maia Sandu sunt cei mai populari politicieni din tara noastra.

Care este personalitatea politica sau persoana publica in care DVS. aveti cea mai mare incredere?

Igor Dodon – 31%, Maia Sandu – 16%, Andrei Nastase – 8%, Pavel Filip – 6%, Zinaida Greanii - 6%, Vlad Plahotniuc – 4%, Vladimir Voronin – 4%, Renato Usatii – 2%, Irina Vlah – 2%, Iurie Leanca – 2%, Primar – 1%, Andrian Candu – 1%, Ilan Sor – 1%, Altcineva – 13%, Nu am incredere in nimeni – 26%, Nu stiu/ nu raspund – 10%.

Astfel, potrivit studiului, Dodon se bucura de increderea a 31 la suta dintre cetateni, urmat de Maia Sandu cu 16 la suta. 8 la suta au incredere in Andrei Nastase, urmat de Pavel Filip si Zinaida Greceanii - cu cate 6%.

Printre politicienii de incredere in viziunea moldovenilor se mai regasesc Vlad Plahotniuc si Vladimir Voronin – cu cate 4%.

Sondajul mai arata ca 2% au incredere in Renato Usatii, tot atatia – in Irina Vlah si Iurie Leanca, iar Andrian Candu si Ilan Shor au castigat increderea unui procent dintre moldoveni. 26 la suta din respondenti au declarat ca nu au incredere in niciun politician, iar 10 la suta au spus ca nu stiu sau au refuzat sa raspunda.

Studiul a fost realizat de Baltic Surveys/The Gallup Organization, la comanda Institutului Republican International in perioada 7 februarie – 7 martie 2018 cu suportul financiar al USAID pe un esantion de 1513 persoane. Marja de eroare de 2,5 la suta.