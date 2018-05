Ceban si Nastase, despre costumele cu care au venit la dezbaterile electorale. Cat costa tinutele? Ceban: "4 mii de lei impreuna cu pantofii”, Nastase: "Cred ca nu mai mult de ..." - VIDEO

Intrebarea alegatorilor: "Am sesizat ca dl Ceban atunci cand face poze cu muncitorii de rand este imbracat in costum foarte scump, dl Ceban, cand aveti de gand sa va intregrati mai bine in clasa muncitoreasca, cel putin in poze?"



Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: "Eu pot sa spun cat costa orice haina pe care o imbrac, daca este atat de relevant."

Lorena Bogza: "Poate este. Cat costa costumul?"

Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: "Costum nu costa mai mult de 4 mii de lei ca si pantofii pe care-i port, impreuna luati."

Lorena Bogza: "Si costumul si pantofii 4 mii de lei?"

"Traiti bine."

Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: "Da, eu pot sa demonstrez acest lucru."

Andrei NASTASE, CANDIDAT PARTIDUL PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR: "Pentru un functionar public nu-i rau"

Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: "Bine, ce sa fac."





Andrei NASTASE, CANDIDAT PARTIDUL PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR: " Nu trebuie sa faceti nimic"

Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: "A dvs cat costa?"

Andrei NASTASE, CANDIDAT PARTIDUL PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR: "Cred ca nu mai mult de 100 de euro."

Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: "Eu de obicei nu merg in costum la alegatori."