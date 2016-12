Cine e Sevil Shhaideh, propunerea PSD in functia de premier al Romaniei. A fost primul ministru care a depus juramantul cu mana pe Coran

Liviu Dragnea a prezentat in premiera in fata presedintelui numele candidatului la postul de prim-ministru sustinut de PSD-ALDE, dupa ce la ora 9.00 a cerut un mandat "in alb" din partea social-democratilor, care nu a continut si un nume.

"Neprimind de la presedinte niciun semnal de discutii, am venit cu o propunere care sper sa fie acceptata. Aceasta propunere este Sevil Sevil Shhaideh, a fost ministrul Dezvoltarii" a spus Liviu Dragnea dupa ce a iesit de la begocierile de la Palatul Cotroceni.

Sevil Shhaideh s-a nascut la 4 decembrie 1964. A absolvit Facultatea de Planificare Economica si Cibernetica din cadrul Academiei de stiinte Economice din Bucuresti in 1987.

A urmat o serie de cursuri de perfectionare: expert in administratie publica (USAID, Washington DC, SUA, 1995) si manager ONG (USAID, Washington DC, SUA, 2001), manager de proiect (Oracle University, 2002 si PM Solutions Romania, 2004), auditor (TUV Institution, 2003).

Are o diploma de Master in Managementul Proiectelor de Afaceri, obtinuta in cadrul Facultatii de stiinte Economice a Universitatii ''Ovidius'' (2005-2007).

Si-a inceput cariera profesionala ca analist programator in cadrul Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii Constanta (1987-1991), a devenit, apoi, manager Sisteme Informatice in cadrul Directiei de Munca si Protectie Sociala a judetului Constanta (1991-1993) si director Sisteme Informatice in cadrul Consiliului Judetean Constanta (1993-2007).

A ocupat functia de coordonator responsabil cu elaborarea amendamentelor legislative cu privire la actele normative ce reglementeaza administratia publica locala in cadrul Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) si de director general, Directia Generala de Proiecte, Consiliul Judetean Constanta (2007-2012).

A fost secretar de stat in Ministerul Administratiei Publice si Dezvoltarii Regionale din 2012, iar inainte de Ministerul Dezvoltarii, a fost director de servicii in cadrul Consiliului Judetean Constanta, un apropiat al fostului baron PSD Nicusor Constantinescu. Shhaideh a fost primul ministru post-decembrist care a depus juramantul cu mana pe Coran.

Declaratia de avere

Conform ultimei sale declaratii de avere, Sevil Shhaideh are un apartament de 47 de metri patrati, cumparat in 1994, si mai multe conturi deschise in 2007 si 2011, in suma totala de aproximativ 500.000 de lei.

In declaratia de avere a acesteia este mentionat si un imprumut de 20.000 de euro acordat de catre sotul sau, Akram Shhaideh, lui Bachir Chhide, si ramburat in septembrie 2014.

De asemenea, la sectiunea „datorii” este trecut un credit de 60.000 de lei, contractat in anul 2012 si scadent in 2017. Ea detine in proprietate cu sotul sau trei cladiri in Siria, una in Latakia si doua in Damasc.

Liviu Dragnea: O cunosc pe doamna Shhaideh de 15 ani

Liviu Dragnea a declarat in 2015, atunci cand Sevil Shhadeih a fost numita Ministrul Dezvoltarii, ca o cunoaste pe aceasta de 15 ani, dar a precizat ca nu este nasul ei - dupa o serie de informatii aparute in presa - pentru ca in religia musulmana nu exista acest termen, el fiind martor la casatoria acesteia.

"Presa a scris si a vorbit multe in aceste zile si sunt cetateni care lucreaza in presa si doamne si domni care si-au permis sa-si bata joc si de unii membri din familia mea care sunt morti, de asemenea care si-au permis, asa cum fac de obicei, sa minta sau sa dezinformeze. In religia musulmana nu exista termenul de nas. Sunt martori atunci cand se casatoresc un barbat si o femeie de religie musulmana, sunt unii care participa la acel eveniment si care sunt martori, nu exista termenul de nasi si fini. O cunosc pe doamna Shhaideh de 15 ani, nu numai eu, toti cei care am lucrat in administratia locala si acolo am fost mai multi si am fost numiti martori", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, la momentul respectiv.