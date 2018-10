"Cine sunt cumparatorii reali ai Air Moldova si cine va investi?" Vladimir Cebotari: "Actionarii vor investi, din banii proprii, din banii atrasi..."

Lorena Bogza: "Cine sunt cumparatorii reali ai Air Moldova?"

Vladimir Cebotari, fost ministru PD: "Vedem foarte clar structura acestei companii. Cel mai mare actionar este compania Blue Air, ceilalti au cumulativ. Ati ridicat intrebari in privinta companiei Blue Air. Da, poate are problemele ei, dar este cel mai mare operator in Romania. Nici Blue Air nu are in bilanturile sale, careva chesh-uri puse de o parte. In schimb Blue Air are foarte multe investitii externe. Actionarii vor investi, din banii proprii, din banii atrasi."





Vasile Botnaru: "De ce ati stat si v-ati uitat cum aceasta companie cade in nas? De ce ati tolerat ca Air Moldova sa ajunga in halul asta?"

Vladimir Cebotari, fost ministru PD: "Am transmis din cand in cand anumite mesaje ca sunt anumite probleme. Am sugerat uneori, nu la direct,dar prin institutiile publice ca ar fi bine de intreprins anumite masuri si de corectat anumite lucruri. Nu eu sunt persoana responsabila si cunosc sigur ca din 2017 au fost intreprinse mai multe masuri si sedinte pentru a incerca sa salveze aceasta companie de faliment. Vreau sa va spun sigur ca falimentul acestei companii era aproape inevitabil in toamna 2017."

“Air Moldova” nu mai este o intreprindere de stat. O firma cu un capital de jumatate de milion de lei a platit pentru operatorul aerian 50 de milioane de lei. Pretul este atat de mic, pentru ca noii proprietari s-au angajat sa plateasca datoriile Air Moldova, estimate la 1,2 miliarde de lei, se arata intr-un comunicat al Agentiei Proprietatii Publice.

49% din capitalul noului proprietar al operatorului aerian apartine Blue Air, o companie privata de aviatie din Romania, cu sediul la Bucuresti. 51 la suta din SRL sunt detinute de doi oameni de afaceri din Republica Moldova. Unul este Serghei Melnic, fost candidat la functia de guvernator BNM. Celalalt, pe nume Andrei Ianovici mai este si coproprietar al unei companii avia din Georgia.

Noul actionariat precizeaza intr-un comunicat de presa ca va mentine programul de zbor al Air Moldova si se angajeaza sa investeasca in infrastructura si modernizarea flotei.